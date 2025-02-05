За что Путин наградил медалью семью из тюменского села?

Супруги Лисьих из села Ярково Тюменской области награждены медалью ордена "Родительская слава", указ о награждении их и других семей подписал в феврале президент России Владимир Путин.

Государственная награда вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, а у Ольги и Юрия 35 лет семейного стажа и тринадцать детей - четверо родных сыновей и еще девять приемных детей, плюс три внука.

Родные сыновья уже взрослые: Максим работает в силовых структурах, Антон - тренер по пауэрлифтингу, занимается производством древесины совместно с братом Павлом, награжден за смелость, проявленную при пожаре. Анатолий выиграл всероссийский мастерский турнир по пауэрлифтингу по версии WRPF, где установил рекорд России, служит в армии. Все или уже имеют высшее образование или получают его.

Семеро из приемных детей тоже достигли совершеннолетия. Старшая Анна награждена медалью "За спасение утопающих", имеет высшее образование, работает в индустрии красоты. Александр имеет среднее образование, увлекается пауэрлифтингом, служит в армии. Мария – дважды чемпионка России по гиревому спорту в своей категории, имеет другие высокие спортивные награды, сейчас получает среднее специальное образование. Сергей работает вахтовиком, увлекается лыжами и футболом. Павел окончил техникум и работает, Елена после окончания факультета ландшафтного дизайна занимается флористикой, Евгений служит в армии. Еще двое детей — пока несовершеннолетние: Юля и Александр, которые учатся в Западно-Сибирском колледже в Тюмени.

Ольга Анатольевна на пенсии, но уделяет много времени общественной работе, она заместитель председателя Ассоциации замещающих родителей Тюменской области. Юрий Николаевич работает водителем.

"Семья Лисьих - очень дружная. Каждый ребенок в семье Лисьих – это человек со своим внутренним миром, индивидуальностью и особенностями характера. Всех объединяют воспитанные с детства родителями: чувство ответственности, добросовестного отношения к учебе и труду, активная гражданская позиция, любовь к Родине, любовь и уважение к семейным традициям и домашнему очагу. В настоящее время", - отмечают в департаменте соцразвития.

Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом Президента РФ в 2010 году. Всего в Тюменской области медалью ордена награждены 25 семей (включая семью Лисьих).