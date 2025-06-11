Госнаграды вручили тюменцам в правительстве накануне Дня России

Губернатор Тюменской области Александр Моор 10 июня вручил государственные и региональные награды людям разных профессий, кто вносит значительный вклад в развитие региона и России.

Обращаясь к жителям региона, губернатор отметил, что их достижения служат примером профессионализма и преданности своему дел, и пожелал награжденным новых успехов в труде на благо страны и соотечественников.

Государственных наград Российской Федерации, поощрений Президента России, наград Тюменской области удостоены 56 жителей региона. В числе награжденных – педагоги, работники здравоохранения, культуры и искусства, органов социальной защиты, агропромышленного комплекса, строительной отрасли.

"Мы все вместе воспитываем новое поколение юных патриотов России. Сегодня мои ученики защищают всех нас", – сказала педагог дополнительного образования тюменского лицея № 34, командир поискового отряда "Память сердца" и заведующая школьным музеем Валентина Гаврилова, награжденная медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Почетной грамотой губернатора Тюменской области за вклад в развитие здравоохранения региона и в связи с 15-летием со дня образования отмечен трудовой коллектив Федерального центра нейрохирургии.

"При поддержке регионального правительства нам удалось открыть на базе центра институт нейрохирургии. Врачи со всего земного шара спешат приехать к нам, чтобы обучаться современным технологиям. Центр оснащен инновационным оборудованием, и это отражается на результатах нашей работы. Скоро мы откроем гибридную операционную – новый прорывной проект", – отметил Альберт Суфианов.

Губернатор поздравил участников и гостей торжественной церемонии с предстоящим Днем России и пожелал им новых успехов в труде на благо Тюменской области и страны.