Тюменцы отправили в Краснодон дорожную технику

Фото - https://krasnodon-adm.ru

В Краснодон прибыла дорожная техника из Тюменской области, сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района.

"С целью осуществления качественного ремонта дорожного полотна вчера, 26 июня, в Краснодон зашла дорожная техника: асфальтоукладчик, фреза, комбинированная дорожная машина, гудронатор, катки КАМАЗы и другие машины. Всего прибыло 25 единиц специализированной техники", - сообщается на сайте администрации Краснодона.

В ближайшее время рабочие начнут капремонт дорог в центре Краснодона и частично в городах Молодогвардейск и Суходольск.

Глава горрайадминистрации Сергей Козенко: