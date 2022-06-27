Тюменцы отправили в Краснодон дорожную технику

В Краснодон прибыла дорожная техника из Тюменской области, сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района.
"С целью осуществления качественного ремонта дорожного полотна вчера, 26 июня, в Краснодон зашла дорожная техника: асфальтоукладчик, фреза, комбинированная дорожная машина, гудронатор, катки КАМАЗы и другие машины. Всего прибыло 25 единиц специализированной техники", - сообщается на сайте администрации Краснодона.
В ближайшее время рабочие начнут капремонт дорог в центре Краснодона и частично в городах Молодогвардейск и Суходольск.
Глава горрайадминистрации Сергей Козенко:
После ряда встреч со специалистами Тюменской области, в рамках которых обсуждался вопрос ремонта дорог, были определены участки дорог, объемы предстоящих работ и нужные для реализации намеченного ресурсы. Вчера вся необходимая техника приехала в Краснодон. Уже завтра начнутся дорожные работы. Эта колоссальная поддержка Российской Федерации. Спасибо за нее.
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