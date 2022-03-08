Сургут принял 78 эвакуированных с Донбасса

Спецрейс с эвакуированными жителями Донецкой народной республики прибыл в аэропорт Сургута, сообщается в Telegram-канале "Югра. Официально".
"Прибывшие граждане направляются на базу "Олимпия", где подготовлено все необходимое для комфортного пребывания. Напомним, что в Югру прибыл 71 человек, в их числе 51 ребенок в возрасте от 1 месяца до 18 лет. С завтрашнего дня начинается оформление необходимых документов", следует из сообщения.
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