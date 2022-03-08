Сургут принял 78 эвакуированных с Донбасса

22:18 07 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Спецрейс с эвакуированными жителями Донецкой народной республики прибыл в аэропорт Сургута, сообщается в Telegram-канале "Югра. Официально".

"Прибывшие граждане направляются на базу "Олимпия", где подготовлено все необходимое для комфортного пребывания. Напомним, что в Югру прибыл 71 человек, в их числе 51 ребенок в возрасте от 1 месяца до 18 лет. С завтрашнего дня начинается оформление необходимых документов", следует из сообщения.

Теги: беженцы , Донбасс , Сургут , ХМАО-Югра
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022