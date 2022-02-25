Тюменские предприятия отправили эвакуированным жителям Донбасса консервы, муку и сгущенку

Тюмень 24 февраля отправила вторую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область, где находится эвакуированные с Донбасса мирные жители. Помимо собранных волонтерами вещей и предметов первой необходимости, часть груза составили продукты, которые выделили для беженцев местные предприятия.

"В состав гуманитарного груза вошли мясные и рыбные консервы, полторы тонны муки, сгущёнка, тушенка. Свою продукцию предоставили Ялуторовский мясокомбинат, Ишимский комбинат хлебопродуктов, хлебокомбинат "Абсолют", предприятия "Пышма 96", ТПК "Ягоды плюс", ТПК "Плодородие", ПК "Мария", "КРИММ", Заводоуковский маслозавод и другие", - сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Добавим, что в первой партии гуманитарной помощи было около полутонны молока от АО "Золотые луга".