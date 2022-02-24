Тюменская область отправила вторую партию гумпомощи жителям Донбасса

Вторую фуру с собранными волонтерами вещами и продуктами питания направил регион в Ростовскую область для эвакуированных жителей Донбасс, сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Сегодня отправляем вторую машину с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Помимо средств гигиены, электротоваров, одноразовой посуды, различных консервов в этой машине большая партия детских игрушек, книжек и учебников, так как среди беженцев больше половины детей", - напиcал Артюхов в Instagram.

Секретарь регионального отделения ЕР поблагодарил организации и жителей области, предоставивших товары для отправки, а также волонтеров во главе с руководителем волонтерского центра ЕР Ольгой Швецовой, волонтеров движения "Мы вместе" и ребят из МГЕР.

Сбор гуманитарной помощи продолжается, пункты приема работают во всех муниципалитетах региона.