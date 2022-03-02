Тюменская служба 122 готова ответить на вопросы беженцев из ДНР и ЛНР

Служба 122 запустила горячую линию по вопросам помощи гражданам, самостоятельно прибывающим из ДНР и ЛНР.
В интерактивном голосовом меню региональной Службы-122 добавлен пункт "По вопросам оказания всесторонней помощи лицам, вынужденно прибывшим с территорий Донецкой и Луганской народных республик, нажмите кнопку 4".
Специалисты проинформируют о возможных мерах социальной поддержки и социально-бытовой помощи.
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