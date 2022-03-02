Тюменская служба 122 готова ответить на вопросы беженцев из ДНР и ЛНР

14:00 02 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Служба 122 запустила горячую линию по вопросам помощи гражданам, самостоятельно прибывающим из ДНР и ЛНР.

 В интерактивном голосовом меню региональной Службы-122 добавлен пункт "По вопросам оказания всесторонней помощи лицам, вынужденно прибывшим с территорий Донецкой и Луганской народных республик, нажмите кнопку 4".

Специалисты проинформируют о возможных мерах социальной поддержки и социально-бытовой помощи.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022