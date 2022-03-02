Тюменская служба 122 готова ответить на вопросы беженцев из ДНР и ЛНР

Служба 122 запустила горячую линию по вопросам помощи гражданам, самостоятельно прибывающим из ДНР и ЛНР.

В интерактивном голосовом меню региональной Службы-122 добавлен пункт "По вопросам оказания всесторонней помощи лицам, вынужденно прибывшим с территорий Донецкой и Луганской народных республик, нажмите кнопку 4".

Специалисты проинформируют о возможных мерах социальной поддержки и социально-бытовой помощи.