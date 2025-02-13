Выставку работ Михаила Калянова "Жизнь ZA СВОих" о Донбассе 2022 года открыли в Тюмени

В историческом парке "Россия - моя история" открыли выставку "Жизнь ZA СВОих", на которой представлены работы фотокорреспондента медиахолдинга "Тюменская область сегодня" Михаила Калянова, сделанные им на Донбассе в 2022 году.

Михаил - единственный из тюменских фотокорров работал на Донбассе в начале проведения специальной военной операции. В 2024 году он ушел из жизни, сегодня, 13 февраля, ему исполнилось бы 45 лет — открытие выставки приурочили к этой дате.

Приветствуя коллег, друзей и родных Михаила, заместитель губернатора Павел Перевалов подчеркнул документальность его фоторабот, отметив, что в них отражены не только события тех дней, но и душевное состояние людей:

Взгляд на эти работы многие вещи оставляет по своим местам. И самое главное, что лично я за себя увидел в этих работах, это глаза людей, которые переживают трагические события в своей жизни. И сегодня, когда Тюменская область помогает восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, в той его части, где сегодня уже нет боевых действий, мы видим в глазах людей, которые работают там, жителей Донбасса, ровно ту же решимость - решимость менять свою жизнь к лучшему, решимость восстанавливать города, решимость налаживать мирную жизнь.

Председатель Союза журналистов России и в прошлом тоже военкорр Владимир Соловьёв отметил, что снимки Михаила — это уже история, он поблагодарил организаторов за сохранение памяти о коллеги и и работу, которая позволит ознакомиться с его творчеством и талантом широкому кругу людей. По мнению Соловьева, экспозицию стоит представить на самом крупном журналистом форуме - форуме современной журналистики "Вся Россия", который ежегодно проходит в сентябре в Сочи.

Соловьев сообщил, что по решению секретариата Союза журналистов России Михаил Калянов награжден высшей наградой Союза журналистов медалью "Честь, достоинство, профессионализм". В торжественной обстановке награду он вручил сыну Михаила — Глебу.

О таланте Михаила, его подходах к работе рассказали мама, Лилия Алексеевна, фотокорреспонденты Дмитрий Григорьев и Андрей Гусельников, с которыми он работал на Донбассе.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов уверен, что фотоработы должно увидеть как можно больше детей и прежде всего из лицея, где Михаил учился и где его знают как одного из лучших учеников.

Идея организации фотовыставки принадлежит коллегам Калянова из медиахолдинга "Тюменская область сегодня" и организована при поддержке департамента по общественным связям, департамента культуры Тюменской области и Союза журналистов России.

Директор медиахолдинга Илона Гимпелевич:

Миша - талант, а талант - это богатство. А богатство становится ярче тогда, когда ты им делишься. мы хотели поделиться для того, чтобы вы узнали о том, о чем Миша думал, что он чувствовал - через некоторые снимки это очень видно, где ему больно, где ему радостно, что его воодушевляет. Мы собрали почти к каждой фотографии хоть какую-то информацию. эту работу мы доведем до конца - под каждым снимком будет пояснение.

На выставке представлено 39 снимков, по расположенным на них кодам можно найти информацию об отраженных в них событиях и людях.