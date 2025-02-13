В Тюмени работают над проектом "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

В правительстве региона состоялось первое заседание оргкомитета регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" - аналога федеральной программы "Время героев".

Благодаря программе участники специальной военной операции получают новые компетенции для дальнейшей службы Отечеству уже в гражданской жизни.

В общественный совет проекта войдут участник СВО, Герой России Рустам Сайфуллин, финалист федеральной программы "Время героев" Виктор Квасов, другие известные люди, а также военный корреспондент "Комсомольской правды", член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц. Возглавит совет губернатор Александр Моор. Первое заседание совета состоится 17 февраля.