Прокуратура помогла двум тюменцам получить региональные выплаты за ранения на СВО

Прокуратура Калининского административного округа города Тюмени провела проверки по обращениям двух участников специальной военной операции, которые были ранены, но в региональных выплатах им отказали, так как у них не было регистрации по по месту жительства.
"В ходе проверки собран ряд доказательств, свидетельствующих о проживании мужчин в Тюменской области, установлены свидетели. Прокурор округа в судебном порядке признал факт проживания заявителей в регионе. Получение единовременной выплаты участниками специальной военной операции остается на контроле прокуратуры", - указано в сообщении облпрокуратуры.
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