Прокуратура помогла двум тюменцам получить региональные выплаты за ранения на СВО

15:00 13 февраля 2025
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Прокуратура Калининского административного округа города Тюмени провела проверки по обращениям двух участников специальной военной операции, которые были ранены, но в региональных выплатах им отказали, так как у них не было регистрации по  по месту жительства. 

"В ходе проверки собран ряд доказательств, свидетельствующих о проживании мужчин в Тюменской области, установлены свидетели. Прокурор округа  в судебном порядке признал факт проживания заявителей в регионе. Получение единовременной выплаты участниками специальной военной операции остается на контроле прокуратуры", - указано в сообщении облпрокуратуры.

Теги: выплаты , прокуратура , ранения , СВО
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