Более 80% тюменцев не планируют покупать подарки к 14 февраля

Большинство жителей Тюмени не собираются отмечать подарками День святого Валентина, к такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам опроса, который провели среди экономически активных горожан 2—10 февраля 2025 года.

Не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля 81% респондентов. 10% тюменцев намерены сделать подарок супруге или супругу, 5% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям. При этом мужчины на подарки готовы в средне потратить 3 700 рублей, девушки - до 2 600 рублей.