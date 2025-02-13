Жительницу тюменского села отправили на 5 лет в колонию за истязание дочери

В Омутинском районе 24-летняя женщина осуждена за истязание своего малолетней дочери - ближайшие пять лет по решению суда она должна провести в колонии общего режима и выплатить ребенку 350 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в прокуратуре.

В суде установлено, что с февраля 2022 года по август 2024 года подсудимая систематически причиняла физические и психические страдания своей малолетней дочери 2021 года рождения. била ее по голове и телу ногами, руками и шнуром от зарядного устройства, ставила на длительное время в угол и всячески оскорбляла.

Родительских прав мать лишена, ребенок воспитывается в приемной семье.