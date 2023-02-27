Жители Тюменской области продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей Донбасса

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гуманитарную помощь продолжают собирать жители тюменского региона для вынужденных переселенцев ЛДНР, бойцов СВО и мирных жителей Донбасса.

Тюменцы живо откликнулись на призыв о помощи русским в Донбассе в феврале 2022 года, по всей области прошли митинги поддержки и флешмобы. Начался сбор гуманитарной помощи. Первые фуры с медикаментами, детским питанием, продуктами, вещами первой необходимости были отправлены из региона спустя пару дней.

В Тюменской области оперативно развернули пункты временного размещения для людей, вынужденно покинувших свои дома. Штабы добровольцев #МыВместе работали и до сих пор работают в каждом муниципалитете. Общественные, политические организации, национальные автономии, крупные предприятия и мелкие компании – никто не остался в стороне, сообщает ОП ТО.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев назвал решение президента о проведении спецоперации в Донбассе верным и обоснованным.

Учитель из Тюмени Андрей Мошков выступил в поддержку специальной военной операции на Украине, осудил украинскую агрессию в Донецкой и Луганской народных республиках и отметил, что сложно учить ребенка миру и добру, когда рядом разрываются снаряды и звучат автоматные очереди, гибнут мирные люди, гибнут дети.

Тюменцы высказывали свое мнение о проведении СВО, осуждали действия "пятой колонны", работали, но ни на минуту не прекращали и не прекращают сбор и отправку гуманитарной помощи.

С начала частичной мобилизации власти Тюменской области приняли ряд поддерживающих мер для военных и их семей. Добровольцы #МыВместе оказывают всестороннюю помощь семьям мобилизованных. Для родственников военнослужащих работает горячая линия 122. Кроме того, открыто почти 80 социальных гостиных, там родные военнослужащих могут получить поддержку, в том числе психологическую.

В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы". Средства направляют на приобретение дополнительного оборудования для мобилизованных.