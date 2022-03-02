Тюмень отправила беженцам Донбасса консервы, медикаменты и стройматериалы

Фото из архива пресс-службы ТРО ЕР

Третью партию гуманитарной помощи отправили тюменцы для беженцев из ДРН и ЛНР. В этот раз, по просьбе жителей Донбасса отправлены медикаменты и стройматериалы, сообщает региональное отделение "Единой России".

"Двадцатитонная машина с гуманитарной помощью отправилась из Тюменской области на Донбасс: это уже третий груз, который собрали члены и сторонники партии вместе с предприятиями и жителями региона для ДНР и ЛНР. Помимо средств гигиены, детского питания, электроприборов, консервов по просьбе жителей Донбасса отправлены медикаменты и стройматериалы", - следует из сообщения ЕР в Instagram.

Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи наиболее активно участвуют Ишимское, Тобольское, Ялуторовское, Заводоуковское, Тюменское городское и районное отделения "Единой России".

Первую партию гумпомощи жителям Донбасса Тюмень отправила через сутки после объявления о сборе: для беженцев закупили кофе, чай, питьевую воду, продукты, детское питания, средства гигиены, электрочайники, СВЧ-печи. Во второй машине отправилась большая партия детских игрушек, книжек и учебников, так как среди беженцев – более половины детей.