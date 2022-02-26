Тюменская область может принять 1600 эвакуированных с Донбасса

13:22 26 февраля 2022
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Тюменская область готова принять 1,6 тысячи эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР, но дата их приезда пока не известна, сообщили в межведомственной рабочей группе, созданной по поручению губернатора.

"Формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приему людей. Все прибывающие, а это, в основном, дети, женщины и пожилые люди, будут обеспечены необходимой помощью", - сообщил, комментируя подготовку, информационный центр правительства ТО.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех городах и районах области. По данным на 26 февраля, в Ростовскую область    регион отправил две партии гуманитарного груза весом 27 тонн. Желающие помочь деньгами, могут их перевести на  благотворительный расчетный счет.

Теги: беженцы , Донбасс , Украина
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