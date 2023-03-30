Выставка "Новые регионы! Новая Россия!" открылась в тюменской Менделеевке

В Тюменской областной научной библиотеке 30 марта презентовали комплексную выставки "Новые регионы! Новая Россия!", посвященную Крыму, Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.

На экспозиции представлена литература из фонда библиотеки о новых регионах, издания о выдающихся личностях России, рожденных и творивших на этих территориях. Выставка будет дополнена статистическими данными о размере республик и областей, численности населения, информацией о крупных городах, цитатами и историческими фактами. 25 фотографий с QR-кодами расскажут о главных культурных и природных достопримечательностях.

Любой желающий при наличии смартфона или другого устройства сможет прочитать о них подробнее на сайте библиотеки. Дополнит экспозицию фотовыставка "В каждом человеке есть солнце", посвященная выдающимся личностям, родившимся на территориях этих регионов и внесшим неоценимый вклад в развитие культуры, искусства, науки, образования, спорта Российской Федерации.

Выставка состоит из 20 портретов выдающихся людей с QR-кодами, при помощи которых можно прочитать интересные факты из жизни представленных персоналий. Еще 20 фотографий отражают их творческую и научную деятельность. Выставка "Новые регионы! Новая Россия!" открыта до 30 марта 2024 года.