Тюменский центр "Семья" продолжает собирать деньги и вещи для жителей Донбасса

В региональном центре "Семья" ведется активная работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Неравнодушные тюменцы могут пожертвовать деньги на благотворительный расчетный счет, а также принести вещи, принадлежности и продукты питания, которые будут переданы жителям республик.
"В нашем учреждении работают пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев. В "Лавке добра" принимается одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми", — поясняет директор центра "Семья" Елена Перминова.
Прием ведется в двух корпусах учреждения: ул. Амурская, 150 (круглосуточно) и пр. Геологоразведчиков, 14а (с 9 до 18 часов в будние дни).
Деньги принимаются на благотворительный расчетный счет, сделать это можно по QR-коду или по реквизитам:
1. Наименование получателя денежных средств: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"
2. ИНН: 7203365345
3. КПП: 720301001
4. Код ОКТМО: 71701000
5. Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК
ИНН 7707083893 КПП 720302020
6. Номер расчетного счета: 40603810667104000035
7. Кор. Счет: 30101810800000000651
8. БИК: 047102651
В назначении платежа указать:
ДОП.КД:50320 Внесение благотворительного пожертвования для жителей ДНР и ЛНР
"Мы активизировали все имеющиеся у нас ресурсы для того, чтобы помочь создать условия и сделать всё что в наших силах, чтобы помочь тем, кто прибудет на территорию Тюменской области в это непростое время", - отметила Перминова.
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