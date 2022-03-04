Тюменский центр "Семья" продолжает собирать деньги и вещи для жителей Донбасса

В региональном центре "Семья" ведется активная работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Неравнодушные тюменцы могут пожертвовать деньги на благотворительный расчетный счет, а также принести вещи, принадлежности и продукты питания, которые будут переданы жителям республик.

"В нашем учреждении работают пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев. В "Лавке добра" принимается одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми", — поясняет директор центра "Семья" Елена Перминова.

Прием ведется в двух корпусах учреждения: ул. Амурская, 150 (круглосуточно) и пр. Геологоразведчиков, 14а (с 9 до 18 часов в будние дни).

Деньги принимаются на благотворительный расчетный счет, сделать это можно по QR-коду или по реквизитам:

1. Наименование получателя денежных средств: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

2. ИНН: 7203365345

3. КПП: 720301001

4. Код ОКТМО: 71701000

5. Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК

ИНН 7707083893 КПП 720302020

6. Номер расчетного счета: 40603810667104000035

7. Кор. Счет: 30101810800000000651

8. БИК: 047102651

В назначении платежа указать:

ДОП.КД:50320 Внесение благотворительного пожертвования для жителей ДНР и ЛНР

"Мы активизировали все имеющиеся у нас ресурсы для того, чтобы помочь создать условия и сделать всё что в наших силах, чтобы помочь тем, кто прибудет на территорию Тюменской области в это непростое время", - отметила Перминова.