Тюменские хирурги в составе сибирской бригады оказывают помощь жителям Донбасса и Украины

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Сводные медицинские отряды ФМБА России со специальной медицинской техникой и мобильными медицинскими комплексами направлены в Ростовскую, Белгородскую и Курскую области для оказания комплексной медпомощи эвакуированным из ДНР, ЛНР и Украины.

Врачи-хирурги Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России Андрей Истомин и Сергей Ганжара и еще 28 медработников из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Омска, Новосибирска, Северска, Ярового прибыли в город Курчатов Курской области и уже начали оказывать лечебную и консультативную помощь в МСЧ № 125.

У хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер в отряде огромный опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций, все имеют соответствующую подготовку и квалификацию, отмечают в Западно-Сибирском Медцентре ФМБА России.

Отмечается, что 9 марта в Курскую область также прибудет вторая группа специалистов и медицинский транспорт специального назначения, способный работать в автономном режиме в полевых условиях: перевязочные, операционные, реанимационные, оснащённые современным медицинским оборудованием.