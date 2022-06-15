Ямал отправил в Волновахский район ДНР спецтехнику

Ямал подписал соглашение о сотрудничестве Волновахским районом ДНР, первая партия самого необходимого уже в пути, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

По словам Артюхова, который вместе с губернатором Челябинской области лично побывали в Волновахе, город очень сильно пострадал от обстрелов украинских военных.

"Подписали соглашение с районом: первая большая партия самого необходимого уже в пути. Это специализированная техника для коммунальных предприятий, бензовозы, пожарные машины. Ещё одна важнейшая задача - необходимо восстановить первоочередные социальные объекты: больницы, школы, дома творчества для детей". - сообщил Артюхов.

Ямальский губернатор сообщил, что вместе с местной администрацией на месте определили, что срочно людям, помогать в стройке округ будет единой командой Челябинской области.

"Когда нужно было осваивать Западную Сибирь, тысячи жителей Донбасса поехали строить наши города. Теперь наша очередь оказать людям всю необходимую поддержку. Ключевая цель - чтобы мирная, привычная жизнь вернулась в своё русло как можно скорее", - подчеркнул Артюхов.