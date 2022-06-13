Краснодонские дети опробовали игровую площадку, которую им подарили тюменцы

Фото - https://krasnodon-adm.ru/index.php/ru/

В Краснодонском городском парке 12 июня состоялось открытие детской игровой площадки, которую городу в ЛНР подарила Тюменская область, церемония открытия нового места отдыха для детей состоялась в рамках праздничных мероприятий ко Дню России, сообщает на сайте местной администрации.

Глава Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за реальную поддержку:

Спасибо за радость, которую вы подарили нашей детворе.

Долгожданным и запоминающимся моментом праздника стало символическое перерезание ленты, состоящей из воздушных шаров. Вместе с Главой горрайадминистрации и депутатом Народного Совета ЛНР Иваном Санаевым мальчишки и девчонки с восторгом лопали шары и в одно мгновение заполнили территорию всей площадки.

"Сегодня праздничный день, День России, начался очень весело и эмоционально. Потому что наши детки пришли в парк на открытие детской площадки. Хочется выразить благодарность Администрации и жителям Тюменской области. Спасибо вам большое. Всех с праздником, с Днем России", - прокомментировала событие одна из присутствующих мам.

26 мая Тюменская облдума и правительство региона решили взять шефство над городом Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР, уже на следующий день фура с гуманитарным грузом и еще одна, с со спортивной и двумя игровыми площадками были отправлены ЛНР. 5 было пописано соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и Администрацией города Краснодона и Краснодонского района.