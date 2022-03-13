Тюменская область примет 1600 беженцев с Донбасса и Украины

Согласно Постановлению Правительства РФ о распределении беженцев в субъектах, Тюменская область примет 1600 вынужденно покинувших ДНР, ЛДР и Украину граждан. Документ подписан накануне председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликован на портале правовой информации.

В целом по регионам будет распределено 95 909 беженцев, в том числе в УрФО - 4687: Свердловская область - 1650, Тюменская - 1600, Югра - 572, Челябинская область - 565, Ямал - 200, Курганская область - 100.

Ранее Информцентр правительства Тюменской области сообщил, что регион подготовился к приему 1,6 тысячи эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР.

Работой в этом направлении занимается межведомственная рабочая группа, созданная по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. "Формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приему людей. Все прибывающие, а это, в основном, дети, женщины и пожилые люди, будут обеспечены необходимой помощью", - заявили 26 февраля в информцентре.

Ранее мы сообщали, что Югра первой в УрФО приняла беженцев: 71 человек, в том числе 51 ребенок, 7 марта был доставлен бортом Utair в Сургут, женщин и детей расселили на базе "Олимпия".