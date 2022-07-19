Волонтёрский центр гордумы помогает жителям Донбасса адаптироваться на тюменской земле

Волонтерский центр Тюменской городской думы оказывает адресную помощь прибывшим с Донбасса, особое внимание уделяется детям. Чтобы подержать людей не только материально, но и морально, депутаты навещают семьи.

В этот раз вместе с неравнодушными горожанами депутаты доставили переехавшим с Донбасса семьям продовольственные наборы, а детям подарили билеты в кукольный театр.

Заместитель председателя Тюменской гордумы и координатор волонтерского центра Дмитрий Осипов сообщил, что власти все уровней помогают семьям с Донбасса в Тюмени адаптироваться в новых условиях, оперативно решают вопросы по устройству детей в сады и школы, поиску работы для взрослых. "Считаю, что любая помощь важна и нужна. Рад, что коллеги разделяют это мнение и активно включаются в общую работу. Спасибо предприятиям, организациям, жителям города", – отметил Дмитрий Осипов.

Депутаты Владимир Гороховцев и Александр Григорьев уверены, что не могут оставаться в стороне от происходящего, а вовремя подставленное плечо помогает пережить даже самые трудные времена. "Наша задача – помочь им быстрее адаптироваться и забыть тот страх, который они испытали на своей малой Родине", – считает Александр Григорьев.

Особое внимание волонтеры уделили детям. Чтобы ребятишки быстрее привыкли к мирной обстановке, Тюменский театр кукол сделал им приятный подарок – билеты на спектакли. По словам руководителя театра депутата Романа Явныча, к подбору репертуара подошли особенно тщательно. "Это спектакли, где нет громких звуков, которые могут напомнить о выстрелах. Надеюсь, что ребятишкам они понравятся и оставят только самые приятные впечатления", – сказал Роман Явныч.

Волонтерский центр Тюменской гордумы создан в начале пандемии для помощи горожанам, но и сейчас продолжает активную работу. При активном участии депутатов всех уровней из Тюменской области отправлено девять фур с гуманитарной помощью жителям Донбасса. Еще одна машина была сформирована для бойцов Росгвардии с посылками от семей, предметами гигиены, продуктами, в том числе тюменских производителей.