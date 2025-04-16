Депутаты оценили готовность Тюмени к паводковому сезону

Готовность Тюмени к паводковому сезону обсудили депутаты Тюменской городской думы на постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством депутата Степана Киричука.

Депутаты совместно с представителями администрации детально рассмотрели вопросы подготовки и реализации мер противодействия весеннему паводку в Тюмени в наступившем 2025 году. Согласно прогнозам специалистов филиала Гидромета в Тюмени, высота подъёма воды предстоящей весной ожидается в пределах от 490 до 610 сантиметров относительно нулевого показателя гидропоста. Хотя нынешняя ситуация пока позволяет исключить риск масштабного подтопления, администрация заранее принимает необходимые профилактические меры.

Депутат Юрий Коновалов напомнил о масштабных наводнениях прошлых лет, последний из них произошел в 2016 году. Степан Киричук отметил, что хоть сейчас явной угрозы нет, исключать вероятность подъема воды не надо - важно всегда быть в полной готовности противостоять стихии. Из доклада представителя администрации города следует, что местные власти, структуры ЖКХ успешно в этом направлении работают.

"Сейчас проведены все осмотры, получены декларации о готовности защитных дамб, сгрейдированы поверхности, очищены откосы от снега, проверены посты. Мы будем продолжать капитальный ремонт дамб с их переустройством. Планируется сделать их более надежными", — резюмировал Степан Киричук.