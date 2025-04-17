Тюменский военком вручил награды депутатам облдумы Роману Чуйко и Владимиру Пискайкину

Владимир Пискайкин приказом командира войсковой части за оказание финансовой помощи бойцам 3-го мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка награжден медалью "Тыл фронту" и знаком "За помощь фронту".

Роман Чуйко как участник специальной военной операции награжден медалью Министерства обороны РФ за отличие, проявленное в ходе проведения специальной военной операции.

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