Тюменский военком вручил награды депутатам облдумы Роману Чуйко и Владимиру Пискайкину

Награды Минобороны РФ перед очередными заседанием Тюменской областной думы депутатам вручил военный комиссар региона полковник Сергей Чирков.
Роман Чуйко как участник специальной военной операции награжден медалью Министерства обороны РФ за отличие, проявленное в ходе проведения специальной военной операции.
Владимир Пискайкин приказом командира войсковой части за оказание финансовой помощи бойцам 3-го мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка награжден медалью "Тыл фронту" и знаком "За помощь фронту".
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