Около 150 наказов депутатам гордумы VIII созыва от жителей Тюмени уже исполнено

В перечне наказов депутатам Тюменской городской думы VIII созыва находится 774 наказа от жителей города, 146 из них полностью выполнены, 33 — частично, 21 выполняется систематически, 167 - в процессе выполнения. Не будут исполнены по объективным причинам 16. Оставшиеся 391 реализовать можно в перспективе. Об этом на апрельском заседании гордумы депутатам сообщила замглавы города Наталья Мудриченко.

Перечень наказов утвержден в 2024 году с учетом наиболее актуальных и волнующих горожан тем. Более половины наказов касаются благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Второе по популярности направление – дороги и общественный транспорт (около 25%). Также в наказах есть вопросы, касающиеся капремонта объектов муниципальной собственности, социальной политики, общественной безопасности, правопорядка и экологии. "Наказы жителей находятся в постоянном контроле депутатов и администрации города Тюмени. Исполнение и мониторинг большинства мероприятий, выполненных администрацией города Тюмени, в том числе в рамках наказов, осуществляется в ходе реализации муниципальных программ", - подчеркнула Наталья Мудриченко.

В числе тех наказов, что уже реализованы, Мудриченко назвала строительство и ремонт 17 объектов уличной дорожной сети, 18 соцобъектов, благоустройство 35 дворов и двух общественных пространств. Из 40 ветхих и аварийных домов переселили граждан, снесли 34 старых многоквартирника.

Депутат Руслан Сабиров в своем выступлении выразил благодарность администрации, главе за работу. "Вижу, что исполнение наказов идет в положительном направлении. Мой главный наказ был по созданию городских муниципальных пляжей. Большое количество обращений от жителей было. На сегодня мы видим, что в 2025 году будет обустроена территория на озере Круглое, в 2026-м — на Нижнее Кривое. Работа ведется, нас это радует", - отметил депутат.

Председатель гордумы Светлана Иванова, комментируя итоги заседания, отметила, что в реестре наказов от жителей депутатам учтены наиболее важные, волнующие большинство горожан вопросы и проблемы, решение которых способствует развитию муниципалитета и повышению его социально-экономического положения. В числе наиболее долгожданных и исполненных наказов она назвала капремонт художественной школы имени Митинского, спортшколу "Старт XXI века", работы на пруду Южном и, конечно же, создание бесплатных пляжей на озерах в ближайшие два года.

"На сегодня 146 наказов исполнено, порядка 19% находятся еще в разных стадиях исполнения, и 54 наказа, это порядка 7%, будут выполнены к концу текущего 2025 года. Таким образом, остается еще на контроле 427 наказов, это 55%. Продолжаем в этом направлении работать, так как наказы, их исполнение – это главная задача наших депутатов, главная цель, которую они преследуют, работая в думе, потому что это доверие наших граждан и это важно для развития города", - резюмировала Светлана Иванова.