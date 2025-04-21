Депутаты Тюменской гордумы обсудили изменения в Генплане города

Комиссия Тюменской гордумы обсудила реализацию Генерального плана города. Замглавы города Дмитрий Иванов в докладе подчеркнул, что Тюмень динамично растет и развивается - регулярные корректировки документа нужны для формирования новых микрорайонов, строительства образовательных учреждений, медицинских центров, пожарных частей, повышения качества рекреации и транспортных коммуникаций.

Заслушав доклад, депутаты адресовали Иванову ряд вопросов по важным для горожан объектам. Так, Андрей Голоус поинтересовался планами на строительство школы и детского сада в районе ЖК "Айвазовский" и узнал, что поблизости от улицы Пожарных и спасателей зарезервированы участки под эти соцобъекты, но срок их возведения пока не определен. Раньше школа и детсад появятся в районе улицы Тимофея Кармацкого, проектирование их уже начинается — они должны закрыть потребности всего микрорайона. Сергей Морев задал вопрос о мосте через Туру в районе улицы Щербакова. Ему ответили, что согласован проект вантового моста, он соединит улицу Коммунистическую с заречной частью города, и развязки на улице Щербакова. Сергей Пыхалов спросил, не будут ли утрачены здание первого в Тюмени аэровокзала и памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной войны авиаторам из-за развитие транспортной инфраструктуры. В мэрии заверили, что эти объекты не тронут, предполагается изъятие только АЗС, попадающей в зону строительства. Также останутся невредимыми здания, относящиеся к аккумуляторному заводу, о судьбе которых поинтересовался Дмитрий Ошурков.

"Тюмень интенсивно развивается, и Генеральный план претерпевает корректировки, подстраиваясь под реалии времени. Изменения обусловлены тем, что в городе появятся новые жилые районы с необходимыми для комфортной жизни социальными объектами, новые скверы. Спроектирована транспортная развязка через железнодорожные пути по улице Аккумуляторной, вантовый мост через реку в районе улицы Щербакова и участок второго транспортного кольца", — отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

"Ежегодно депутаты Тюменской городской думы заслушивают программу исполнения и следят за реализацией намеченных планов. На сегодняшний день внесено уже более 60% изменений", — прокомментировал заместитель председателя постоянной комиссии Виктор Корчагин.