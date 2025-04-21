Отделение "Державы" открыли в Тюменском районе

Отделение региональной организации "Держава", объединяющей ветеранов и участников СВО, открылось в Тюменском районе. В первом заседании приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" облдумы Андрей Артюхов и глава Тюменского района Ольга Зимина.

""Держава" создана для того, чтобы помогать бойцам спецоперации и их семьям. Еще одно важное направление — патриотическая работа с молодежью, в том числе личные встречи со студентами и школьниками. Это особенно актуально в юбилейный год Великой Победы", - отметил Андрей Артюхов.

Отделения "Державы" появятся в каждом муниципальном образовании области. Уже действуют в Заводоуковском городском округе и Ишиме. По всем вопросам реготделение "Единой России" окажет поддержку объединению.



Ветераны СВО — неравнодушные люди. Выполнив свой долг с оружием в руках они готовы и дальше отстаивать интересы страны и передавать свою гражданскую позицию подрастающему поколению, подчеркнула Ольга Зимина. Она заверила, что администрация Тюменского района будет оказывать содействие и поможет отделению реализовывать проекты.



Региональную организацию возглавляет участник СВО Олег Ямпольский, руководителем местного отделения в Тюменском районе избран Андрей Динкилакер. Все присутствующие на встрече получили "Навигатор для участников СВО и их семей", подготовленный юристом регионального отделения "Единой России" Андреем Щербининым.

Олег Ямпольский считает, что, объединившись, ветераны СВО смогут эффективнее помогать тем, кто нуждается в поддержке: "Ребятам нужно адаптироваться к мирной жизни, им может понадобиться реабилитация, кому-то — помощь в поиске работы. Мы не оставим без внимания бойцов и их семьи".