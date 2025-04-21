Более 34 млн рублей отдали мошенникам тюменцы за неделю

12:12 21 апреля 2025
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Общая сумма похищенных телефонных и интернет-мошенников денежных средств, выявленных на прошлой неделе, превысила 34 млн рублей, героями печальных сюжетов стали 58 жителей Тюменской области.  

Более прочих пострадавших от действий мошенников "щедрой" стала жительница Тюмени  - более 5 млн рублей она потеряла после того, как с российских номеров телефонов через WhatsApp ей позвонил лжесотрудник ФСБ и сообщил о попытках несанкционированного оформления кредита на ее имя. В итоге она сама перевела через банкомат на подконтрольные злоумышленникам банковские счета указанную сумму, сообщили в облпрокуратуре.

 

Теги: мошенники , прокуратура
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