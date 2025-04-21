Более 34 млн рублей отдали мошенникам тюменцы за неделю

Общая сумма похищенных телефонных и интернет-мошенников денежных средств, выявленных на прошлой неделе, превысила 34 млн рублей, героями печальных сюжетов стали 58 жителей Тюменской области.

Более прочих пострадавших от действий мошенников "щедрой" стала жительница Тюмени - более 5 млн рублей она потеряла после того, как с российских номеров телефонов через WhatsApp ей позвонил лжесотрудник ФСБ и сообщил о попытках несанкционированного оформления кредита на ее имя. В итоге она сама перевела через банкомат на подконтрольные злоумышленникам банковские счета указанную сумму, сообщили в облпрокуратуре.