В Тюменской области зарегистрировано более 76 тысяч предпринимателей

Ежегодно Тюменская область прирастает новыми предпринимателями, по итогам прошлого года наибольшее количество новых предпринимателей зарегистрировалось в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском и Нижнетавдинском районах. Всего на начало 2025 года в Тюменской области зарегистрировано 76 133 предпринимателя, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Основной пул предпринимательства - 72% - сосредоточен в Тюмени. В остальных муниципальных образованиях региона в целом зарегистрировано 21 299 предпринимателей, а это 28 % от общего числа.