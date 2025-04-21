Победителями первого тюменского турнира по игре "Путь к Победе" стали казанские школьники

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Первый областной турнир по настольной игре "Путь к Победе" прошел 18 апреля в школе №45 города Тюмени. Участвовали в нем 14 команд из муниципалитетов региона, а победила команда Казанского района, сообщили в пресс-службе филиала центра "Воин".

Второе и третье места заняли команда центра "Аванпост" и команда школы № 92 города Тюмени.

"Путь к Победе" — настольная игра разработанная курсантами совместно с педагогами филиала центра "Воин" в Тюменской области и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в игре 5 категорий: города-герои, битвы и события, полководцы, оружие, дети-герои. Турнир проходил в два этапа: этап по механике игры "МЕМО" провели активисты Тюменского филиала Центр "ВОИН", вторым стала викторина.

Организовали турнир Департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, филиал "Воина" и региональный центр "Аванпост". В числе официальных лиц, выступавших на открытии и говоривших о значимости проекта были замдиректора депспорта финалист программы "Время героев" Виктор Квасов, директор филиала "Воина" Игорь Ревякин, начальник регионального штаба "Юнармии" Анастасия Попова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства ТюмГУ Григорий Кудашов. Пока участники состязались друг с другом, для педагогов был организован мастер-класс по игропедагогике от Григория Кудашова.