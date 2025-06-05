В Тюменской области ограничат движение по дорогам в дни проведения велогонок

Внимание, водители: в Тюменской области ограничат движение по дорогам в дни проведения велогонок

В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области напомнили, что в регионе с 7 по 9 июня пройдет чемпионат и первенство региона по велогонкам. Участники будут состязаться на трассах Тюменской области.

В первый день состоится гонка-критериум в районе села Комарово (от ул. Престольной до ул. Губернской). Велосипедисты преодолеют дистанцию в 20 км с промежуточными финишами.

Во второй день спортсменов ожидает групповая гонка на время с общего старта — от деревни Друганова до Жемчужины Сибири. Победителей и призеров определят на трассах от 20 до 60 км.

В завершающий день состязаний участники посоревнуются в индивидуальных гонках на 10 и 20 км — от деревни Друганова до Жемчужины Сибири.

В местах проведения соревнований будет частичное ограничение движения. Пересечь указанные участки дороги можно будет в перерывах между заездами.