Внимание, водители: в Тюменской области ограничат движение по дорогам в дни проведения велогонок
В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области напомнили, что в регионе с 7 по 9 июня пройдет чемпионат и первенство региона по велогонкам. Участники будут состязаться на трассах Тюменской области.
В первый день состоится гонка-критериум в районе села Комарово (от ул. Престольной до ул. Губернской). Велосипедисты преодолеют дистанцию в 20 км с промежуточными финишами.
Во второй день спортсменов ожидает групповая гонка на время с общего старта — от деревни Друганова до Жемчужины Сибири. Победителей и призеров определят на трассах от 20 до 60 км.
В завершающий день состязаний участники посоревнуются в индивидуальных гонках на 10 и 20 км — от деревни Друганова до Жемчужины Сибири.
В местах проведения соревнований будет частичное ограничение движения. Пересечь указанные участки дороги можно будет в перерывах между заездами.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru