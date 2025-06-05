Пьяный электросамокатчик нарвался на уголовное дело

В Лабытнанги сотрудники Госавтоинспекции остановили электросамокат, за рулём которого оказался мужчина 1977 года рождения. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на месте подтвердило подозрения: алкотестер показал 1,037 мг/л.

Кроме того, выяснилось, что этот водитель уже лишён прав за аналогичное нарушение. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — "Управление транспортным средством в состоянии опьянения после административного наказания".

Интересно, что погода в ямальском городе сейчас не самая подходящая для "покатушек", но нашего героя этот не остановило.