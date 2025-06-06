Тюменцы рассказали, как применяют ИИ в медицине

На форуме ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде Тюменская область представила собственный опыт внедрения сервисов искусственного интеллекта в систему здравоохранения. На секции "Цифровые медицинские платформы" с докладом выступил директор Департамента информатизации региона Станислав Логинов.
"Искусственный интеллект — это конкретный инструмент, который повышает доступность и качество медицинской помощи, положительно влияет на работу медперсонала и функционирование системы здравоохранения в целом, — отметил Логинов, представляя результаты работы региона.
В Тюменской области искусственный интеллект применяется в ряде централизованных подсистем Государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
WEBIOMED – система поддержки врачебных решений: сформировано более 6,8 млн оценок, система умеет выявлять риски по 14 заболеваниям в целях дальнейшей постановки граждан на диспансерное наблюдение;
МосМедИИ – ИИ-анализ лучевых исследований: 170 тыс. медицинских изображений обработано ИИ, патологии выявлены в 34% случаев;
Виртуальный консультант 72 – нейродиалоговая система контакт-центра, обеспечивающая круглосуточную поддержку жителей, в том числе по записи на прием к врачу и другим медицинским услугам.
К информационной системе здравоохранения подключены 100% государственных и несколько крупных частных медорганизаций региона, а цифровое оборудование используется в 30 учреждениях и 42 лабораториях. ИИ-сервисы демонстрируют высокую точность – до 95%.
Регион активно развивает экосистему медицинского ИИ: с 2016 года накапливаются обезличенные медицинские данные, что позволило сформировать прочную базу для качественной аналитики и прогнозирования.
О важности использования ИИ в медицине и об успехах цифровизации здравоохранения в Тюменской области рассказал в своем выступлении Борис Нуралиев, генеральный директор "1С":
В медицинской системе должны использоваться передовые технологии, и сегодня это искусственный интеллект. Именно в медицине нейросети дают самый понятный и ощутимый эффект для диагностики. Тюменская область стала первым регионом, где было удачно внедрено решение "1С: Медицина". На сегодняшний день здесь на базе системы используются передовые технологии, в том числе и ИИ, которые можно назвать эталонными.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru