Тюменцы рассказали, как применяют ИИ в медицине

На форуме ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде Тюменская область представила собственный опыт внедрения сервисов искусственного интеллекта в систему здравоохранения. На секции "Цифровые медицинские платформы" с докладом выступил директор Департамента информатизации региона Станислав Логинов.

"Искусственный интеллект — это конкретный инструмент, который повышает доступность и качество медицинской помощи, положительно влияет на работу медперсонала и функционирование системы здравоохранения в целом, — отметил Логинов, представляя результаты работы региона.

В Тюменской области искусственный интеллект применяется в ряде централизованных подсистем Государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

WEBIOMED – система поддержки врачебных решений: сформировано более 6,8 млн оценок, система умеет выявлять риски по 14 заболеваниям в целях дальнейшей постановки граждан на диспансерное наблюдение;

МосМедИИ – ИИ-анализ лучевых исследований: 170 тыс. медицинских изображений обработано ИИ, патологии выявлены в 34% случаев;

Виртуальный консультант 72 – нейродиалоговая система контакт-центра, обеспечивающая круглосуточную поддержку жителей, в том числе по записи на прием к врачу и другим медицинским услугам.

К информационной системе здравоохранения подключены 100% государственных и несколько крупных частных медорганизаций региона, а цифровое оборудование используется в 30 учреждениях и 42 лабораториях. ИИ-сервисы демонстрируют высокую точность – до 95%.

Регион активно развивает экосистему медицинского ИИ: с 2016 года накапливаются обезличенные медицинские данные, что позволило сформировать прочную базу для качественной аналитики и прогнозирования.

О важности использования ИИ в медицине и об успехах цифровизации здравоохранения в Тюменской области рассказал в своем выступлении Борис Нуралиев, генеральный директор "1С":