Нейросети Сбера прокачали навыки создания и редактирования изображений

Изображение сгенерировано в Kandinsky by Sber AI

Сбер представляет новую модель генерации изображений по тексту Kandinsky 4.1 Image — теперь она создаёт ещё более качественные и детализированные изображения, при этом лучше следует текстовым инструкциям пользователей.

Для нейрохудожников появился AI-редактор MALVINA (Multimodal Artificial Language VIsion Neural Assistant), который позволяет редактировать изображение, следуя текстовым инструкциям. Удалить лишние объекты или текст с картинки, сменить цвет волос или возраст человека на изображении, отреставрировать и раскрасить старое фото, заменить фон, сменить лето на зиму — MALVINA поможет воплотить любую креативную идею нейрохудожника, открывая новые горизонты сотворчества человека и генеративного AI.

Причём в отличие от других моделей, предназначенных для редактирования фото, MALVINA старается сохранять геометрию исходного изображения: изменения затрагивают только релевантные части картинки. Таким образом, даже при внесении серьёзных изменений в сцену будут сохранены черты лица людей или вид объектов, не затрагиваемых в процессе редактирования.

Интеграция телеграм-бота GigaChat с AI-редактором MALVINA открыла любому пользователю возможность редактировать любые изображения простыми командами. За пару кликов на картинке можно изменить фон ("сделай горы вместо неба"), цвет ("сделай дракона зелёным") или внешность ("добавь очки", "перекрась волосы в рыжий"). Кроме того, можно убирать и добавлять объекты ("замени черешню на конфеты") и корректировать дефекты ("удали царапины").

Модель не просто поддерживает работу с исходными файлами изображений — при их изменении она старается сохранить все важные визуальные характеристики (фигуры, лица, фон), включая мельчайшие детали и текстуры оригинального кадра.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

Новый редактор изображений в GigaChat — это простой и удобный интеллектуальный помощник в реализации любых креативных задумок. Он работает с пиксельной точностью, сохраняя максимум исходных деталей, но при этом позволяет легко менять фон, объекты и даже стиль фото. Теперь пользователям можно не тратить часы в графических редакторах — достаточно освоить нескольких текстовых команд. Мы специально обучали обновлённую модель Kandinsky на разнообразных и при этом детально выверенных и размеченных данных, чтобы нейросеть могла работать с различными сценами: от портретов до пейзажей. Интеграция с GigaChat превращает нашу языковую модель в универсальный инструмент для творчества и работы, который может освоить любой желающий.

Протестировать обновлённые нейросети Сбера можно в телеграм-ботах GigaChat и Kandinsky, а также в VK-боте Kandinsky.