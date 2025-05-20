Подростки на питбайках ежедневно попадают в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области ДТП с подростками на питбайках случаются ежедневно. Во многих из них дети-водители получают тяжелые травмы и увечья, в понедельник произошло два таких происшествия, сообщили в ГАИ ТО.

В Тюмени питбайк вечером опрокинулся на ул.Западносибирской. За рулем был 17-летний подростков, не имеющий права управления транспортом. Питбайк принадлежит отцу подростка, несовершеннолетний водитель взял ключи без спроса, чтобы покатать на питбайке подругу. В ДТП получили ранения водитель и 18-летняя пассажирка питбайка.

В Тобольске на перекрестке ул.Знаменского и Доронина столкнулись "УАЗ" и питбайк, которым управлял 15-летний школьник, не имеющий права управления транспортом. Водитель питбайка получил тяжелые травмы, он в больнице.

Госавтоинспекция обращается к родителям с призывом не допускать детей до управления питбайками и мототехникой. Это опасно для их жизни и здоровья!





