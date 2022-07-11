Работу в Тюменской области нашли 66 переехавших с Донбасса

10:53 11 июля 2022
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Служба занятости населения Тюменской области помогает гражданам Украины, ДНР, ЛНР устраиваться на работу, в настоящее время трудоустроено 66 человек.

Граждане трудоустраиваются по имеющимся профессиям с учетом потребности на региональном рынке труда, преимущественно на предприятия промышленности, торговли и сферы услуг региона.

При отсутствии вариантов подходящей работы, а также при отсутствии необходимых компетенций им предлагают пройти профобучение с последующим трудоустройством.

Работодатели региона отзываются о новых сотрудниках как о ценных кадрах.

Маргарита Нейковчен, руководитель Тобольской фабрики художественных косторезных изделий:

Я обратилась в кадровый центр в поиске персонала. Через некоторое время нам поступил звонок о том, что есть девушка, прибывшая из Луганской народной республики, с художественным образованием. Как оказалось, творческая натура, хорошо чувствует изделия. Она рассказала о своих навыках и умениях, и мы ее приняли помощником скульптора. Очень хороший и ценный кадр.

Теги: беженцы , Донбасс , Тобольск , трудоустройство
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