Работу в Тюменской области нашли 66 переехавших с Донбасса

Служба занятости населения Тюменской области помогает гражданам Украины, ДНР, ЛНР устраиваться на работу, в настоящее время трудоустроено 66 человек.
Граждане трудоустраиваются по имеющимся профессиям с учетом потребности на региональном рынке труда, преимущественно на предприятия промышленности, торговли и сферы услуг региона.
При отсутствии вариантов подходящей работы, а также при отсутствии необходимых компетенций им предлагают пройти профобучение с последующим трудоустройством.
Работодатели региона отзываются о новых сотрудниках как о ценных кадрах.
Маргарита Нейковчен, руководитель Тобольской фабрики художественных косторезных изделий:
Я обратилась в кадровый центр в поиске персонала. Через некоторое время нам поступил звонок о том, что есть девушка, прибывшая из Луганской народной республики, с художественным образованием. Как оказалось, творческая натура, хорошо чувствует изделия. Она рассказала о своих навыках и умениях, и мы ее приняли помощником скульптора. Очень хороший и ценный кадр.
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