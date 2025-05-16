Ярмарку вакансий для осужденных провели в тюменской колонии

09:00 16 мая 2025
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Выездную ярмарку вакансий в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области провели для тех осужденных, кто в ближайшее время выходит на свободу. С заключенными встретились представители областного департамента труда и занятости населения, территориального центра занятости населения и потенциальные работодатели, сообщили в пресс-службе УФСИН.

На встрече прозвучала информация о том, как сейчас обстоят дела на рынке труда в регионе, какие рабочие и в каких отраслях наиболее востребованы, как быстрее всего найти работу и об алгоритмах обращения и постановки на учёт в органы службы занятости населения. Представители компаний ознакомили заключенных с деятельностью  своих предприяти и организаций, потребностях в сотрудниках и требованиях к ним, размерах зарплат и графике работы.

Гости ответили на все уточняющие вопросы из зала. Тем, кого  заинтересовала тема встречи, выдали буклеты с информацией о работодателях и вакансиях. 

Выездная ярмарка вакансий состоялась в рамках реализации закона о пробации для решения вопроса трудоустройства лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Теги: #ТО , колония , трудоустройство , УФСИН
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