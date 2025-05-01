В Тюменском районе обсудили временное трудоустройства подростков на лето

В Тюменском районе обсудили вопросы временного трудоустройства подростков летом-2025 на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.



Около 4 тысяч ребят в этом году откроют свежей записью свою трудовую книжку – это на 100 больше, чем в прошлом году. Традиционно подростки попробуют себя в роли помощников вожатых, педагогов-организаторов, инструкторов по спорту, культорганизаторов, библиотекарей, смогут потрудиться в сфере благоустройства.

Размер заработной платы, которую получат ребята определен с учетом минимального размера оплаты труда и будет зависеть от сроков и периодов работы. Всего на период летних каникул запланировано пять трудовых смен по 14 рабочих дней.

Юных трудящихся также ждут профориентационные мероприятия. В ходе трудоустройства юноши и девушки будут создавать проекты, которые, как предполагается, в этом году будут посвящены 80-летию Победы, Году защитников Отечества и Году героев в Тюменской области.

Участники заседания также обсудили и другие вопросы летней занятости несовершеннолетних, в том числе работу лагерей, спортивных и досуговых площадок, обеспечение безопасности, профилактику преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, медицинское сопровождение детей и организацию работы в летний период Комплексного центра социального обслуживания населения, - сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.