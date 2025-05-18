Экскурсионный маршрут для слабовидящих разработал гид из Тюмени

Тюменский гид Евгений Бондарев создал маршрут по пешеходной улице Дзержинского для слепых и слабовидящих.

Евгений два года работает в агентстве путешествий "ОкНа" и проводит обзорные экскурсии по Тюмени, заметил, что маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья в городе мало. Тогда Евгению ему пришла идея организовать работу, ориентированную на незрячих. "По данным Всероссийского общества слепых, в Тюмени проживает около 900 слепых и слабовидящих людей, которые тоже хотят вести активный образ жизни. Они читают книги в специализированной библиотеке для слепых, интересуются историей Тюменского края. Однако экскурсий, адаптированных для слабовидящих людей, в Тюмени нет. Поэтому решил разработать экскурсию для слабовидящих людей по пешеходной улице Дзержинского", — рассказал Евгений Бондарев.

Маршрут по улице Дзержинского не требует использования транспорта, не имеет длительных переходов и удобен на людей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает экскурсовод.

Пробную экскурсию он провел 19 апреля при поддержке Тюменской специальной библиотеки для слепых. В составе группы было девять человек, в том числе двое сотрудников библиотеки для слепых.

Участникам представил девять объектов — деревянные особняки конца XIX — начала XX веков и арт-объекты, расположенные на улице Дзержинского.

"Во время переходов между объектами я предупреждал гостей о приближающихся препятствиях, изменениях направления движения или необходимости остановки, корректировал темп экскурсии в зависимости от потребностей группы. Гостям понравилось. В день проведения экскурсии было холодно, тем не менее, гости пришли. Это еще раз подчеркивает, насколько нужны и интересны такие мероприятия слабовидящим и слепым людям", — добавил Евгений Бондарев.

Экскурсии для слабовидящих имеют ряд особенностей: подробное устное описание, по

возможности наличие тактильного контакта с объектом показа, использование дополнительного тактильного материала, проведение экскурсии в малых группах – до 10 человек, присутствие сопровождающих лиц. Важно уметь четко и выразительно говорить, акцентируя внимание на деталях, которые нельзя увидеть, но можно описать, подчеркивает экскурсовод.

Так, во время экскурсии каждый объект показа Евгений Бондарев снабжал тифлокомментарием, то есть описывал его внешний вид, и только потом переходил к истории самого дома и его владельцев, - сообщает Тюменская линия.