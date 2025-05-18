Бесплатную театральную школу "Теплица" проведут в Тюмени

До 15 июня тюменцы могут подать заявку на участие в театральной школе "Теплица". Образовательный проект для молодежи помогает раскрыть творческие способности, найти единомышленников и заявить о себе. Участие бесплатное. Заявку можно подать в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. С 26 июня по 25 июля они будут заниматься в мастерских и посещать элективы. Также участники исследуют город и создадут театральные эскизы на основе полученного опыта.

Основная тема школы — сайт-специфик театр. Это театральные постановки, которые создаются специально для определенного места. Пространство здесь играет важную роль и становится полноценным участником действия.

Тюменцы разделятся на группы и будут работать под руководством опытных наставников. В теории и на практике они познакомятся с пятью направлениями театра:

— драматическим,

— документальным,

— пластическим,

— музыкальным,

— цифровым.

Куратором школы станет Юлия Клейман — кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик и специалист в области сайт-специфик театра из Санкт-Петербурга. Она проведет лекцию, на которой подробно расскажет о теме школы, проконсультирует и даст обратную связь по итогам показов.

— Подобные проекты помогают талантливым молодым людям не только учиться, но и становиться частью культурной жизни города. В этом году мы особенно рады, что к работе с участниками присоединится федеральный эксперт Юлия Клейман. Это даст творческим тюменцам возможность получить профессиональную обратную связь и выйти на новый уровень, — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

Школа завершится созданием пяти театральных эскизов. Их покажут 26 июля на городских площадках в честь Дня города Тюмени, - сообщает Мегатюмень.

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