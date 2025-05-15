В КЦ "Работа России" рассказали, какие спецы в Тюменской области нарасхват

За первые пять месяцев 2025 года в органы службы занятости Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 6 190 жителей региона. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 46% из числа обратившихся нашли работу. Самые востребованные - электрики, сообщили в пресс-службе Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

По данным на 1 мая, в службе занятости от работодателей представлено 21 462 вакансии. Это максимальное число вакансий в 2025 году. На протяжении многих месяцев большой спрос по рабочим профессиям в Тюменской области на монтажников технологических трубопроводов и электрогазосварщиков - на 2 474 вакансии приходится всего 4 состоящих на учёте специалиста соответствующего профиля.

Также высокий спрос у предприятий на арматурщиков, изолировщиков и кондукторов. Среди профессий служащих наибольшей востребованностью пользуются электрики участка, учителя русского языка и литературы, психологи и фельдшеры. В общей сложности на 361 вакантное место по данным профессиям приходится 6 состоящих на учете граждан с соответствующим образованием. При этом больше всего выбора при поиске работы по перечисленным профессиям – у электрика участка, 174 вакансии.

Обратная ситуация складывается для граждан, чья профессия сторож (вахтер), оператор заправочных станций, продавец-консультант и продавец-кассир. На 228 человек, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы по данным профессиям, приходится 139 вакансий. Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдается по профессиям сторож и оператор заправочных станций. Для этих должностей коэффициент востребованности минимальный.

Среди представителей профессий служащих сложности с поиском работы могут испытывать логисты, торговые представители и главные бухгалтеры. Число заявленных в службу занятости населения вакансий по этим должностям меньше числа, обратившихся за трудоустройством граждан.