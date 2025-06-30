Образцовыми по бережливости признаны 4 организации Тюменской области

Тюменская область на минувшей неделе стала настоящим центром притяжения для передового опыта бережливых технологий: сразу четыре организации региона подтвердили свой статус образцовых организаций, внедряющих бережливые инструменты в свою деятельность продемонстрировав выдающиеся результаты и приверженность высоким стандартам, сообщили в департаменте экономики региона.

Многофункциональный центр и Отделение Соцфонда России по Тюменской области теперь гордо носят звание образцовых организаций регионального уровня, получив признание по методике Госкорпорации "Росатом". Примечательно, что отделение СФР стало первопроходцем среди соцфондов России, удостоенным этого почетного статуса.

Поликлиника №6 Тюмени прошла партнерскую проверку качества образца на федеральный уровень.

Областная больница №3 Тобольска совершила качественный скачок, поднявшись с регионального уровня до федерального, что свидетельствует о ее неуклонном стремлении к совершенству.

"За этими достижениями стоит колоссальный труд сплоченной команды, требующий вовлеченности каждого сотрудника, преодоления инерции и глубокой трансформации корпоративной культуры бережливого управления", - отметили в департаменте экономики.