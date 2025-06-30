Около 40 пьяных за рулем выявили в Тюменской области за выходные

Мероприятия по противодействию пьяному вождению в выходные дни провели сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. От управления транспортом отстранено 39 пьяных водителей автомобилей и мотоциклов.
В Тюмени в субботу вечером на улице Ямской прошла "сплошная проверка" водителей на трезвость. Все проверенные водителями управляли транспортом в трезвом виде. 12 автомобилистов привлечены к ответственности за незаконную тонировку.
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