Около 40 пьяных за рулем выявили в Тюменской области за выходные

Мероприятия по противодействию пьяному вождению в выходные дни провели сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. От управления транспортом отстранено 39 пьяных водителей автомобилей и мотоциклов.

В Тюмени в субботу вечером на улице Ямской прошла "сплошная проверка" водителей на трезвость. Все проверенные водителями управляли транспортом в трезвом виде. 12 автомобилистов привлечены к ответственности за незаконную тонировку.