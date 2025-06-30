"Лето в Тобольском кремле" откроется 5 июля

До открытия XVI музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" остается несколько дней - 5 июля он стартует концертом "Опера-гала", где главными звёздами выступят выдающийся оперный певец Ильдар Абдразаков и Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника.

Фестиваль всегда готов к творческим экспериментам. Этот год не исключение. В заключительный день "Лета в Тобольском кремле" прозвучат оригинальные авторские композиции из репертуара Матвея Мельникова, выступающего под творческим псевдонимом МОТ, в аранжировках Тюменского симфонического оркестра.

Андрей Пантелеев, замгубернатора Тюменской области: