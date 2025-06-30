"Лето в Тобольском кремле" откроется 5 июля

09:00 30 июня 2025
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До открытия XVI музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" остается несколько дней - 5 июля он стартует концертом "Опера-гала", где главными звёздами выступят выдающийся оперный певец Ильдар Абдразаков и Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника.

Фестиваль всегда готов к творческим экспериментам. Этот год не исключение. В заключительный день "Лета в Тобольском кремле" прозвучат оригинальные авторские композиции из репертуара Матвея Мельникова, выступающего под творческим псевдонимом МОТ, в аранжировках Тюменского симфонического оркестра. 

Андрей Пантелеев, замгубернатора Тюменской области:

Могу с уверенностью сказать, что это будет особенное в своем роде и незабываемое действо! По-настоящему талантливые люди могут сочетать казалось бы несочетаемые музыкальные направления и в результате появляется уникальное представление, память о котором останется на долгие годы!

Ждём всех в Тобольске на уникальное событие, где гармонично сочетается музыкальное искусство и духовная энергия древней Столицы Сибири!

Теги: музыка , Тобольский кремль , фестивали
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