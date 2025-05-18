Мифы о психических заболеваниях развеял психотерапевт

Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт с 29-летним стажем Лев Пережогин развеял некоторые социальные мифы о психологии и психиатрии.

Миф 1. Почему-то у нас принято считать, что у психически здоровых родителей не бывает психически больных детей. К сожалению, это не так – большинство психически больных детей – это дети вполне здоровых родителей.

Миф 2. Если ребенок заболел в раннем возрасте, то это пройдет само. На самом деле, само ничего и никогда не проходит.

Миф 3. О том, что маленьких детей не надо лечить лекарствами. К сожалению, без лекарств с тяжелыми состояниями не справиться никак.

Миф 4. Прививки никакого отношения к формированию психических расстройств у детей не имеют, это доказанный факт. Люди совершенно не понимают, что они играют с огнем. Если мы откажемся от прививок, то детская смертность в мире будет такой же, как в средневековье. В том, что современные люди живут долго, есть немалая заслуга прививок.

Миф 5. Если ребенок обращается к специалисту, то сразу же получает какое-то клеймо неполноценности. Это категорически не так. Во-первых, далеко не все дети, обращающиеся за психиатрической помощью, становятся объектом психиатрического учета, подавляющее большинство не становится вообще. А во-вторых, благодаря коррекции и положительной динамике болезненных состояний детям, которые обращались к психиатру, как правило, нет никакой необходимости продолжать это делать во взрослом возрасте, - сообщает Тюменская область сегодня.