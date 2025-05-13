Тюменским студентам предложат работу на ярмарке ванасий

Более 150 рабочих мест представят местные компании на ярмарке вакансий в Тюмени, ее организуют специально для выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.
Ярмарку проведут в Кадровом центре "Работа России" (ул. Республики, 204Вк3, 5 этаж) 15 мая с 11:00 до 12:00. Вход свободный.
Предложения для трудоустройства представят компании различных сфер деятельности Тюмени и Тюменского района: от банковского сектора до научно-производственных предприятий и учреждений образования. Подобрать для себя первое место работы по специальности смогут:
➡️ инженеры различных специализаций;
➡️ слесари;
➡️ врачи-педиатры;
➡️ медицинские сестры;
➡️ пекари;
➡️ инструкторы по спорту и плаванию;
➡️ специалисты по продажам;
➡️ выпускники других профилей.
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