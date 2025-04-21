Более 5 тысяч жителей Тюменской области пришли на ярмарку вакансий

В Тюменской области состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В мероприятии приняли участие около 5 тысяч жителей региона и более 250 работодателей. 22 площадки для проведения ярмарки были организованы во всех городах и районных центрах области на базе отделений Кадрового центра "Работа России", а также в общественных пространствах, учреждениях культуры и образования.

Открывая ярмарку, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер подчеркнул эффективность данного мероприятия как инструмента содействия занятости населения и подбора персонала для предприятий. "Всероссийская ярмарка трудоустройства – это широкий спектр возможностей для всех участников процесса, позволяющий получить информацию о перспективных направлениях деятельности, возможностях повышения квалификации и карьерного роста", – отметил Алексей Райдер.

В рамках ярмарки соискатели имели возможность пройти экспресс-собеседования с представителями ведущих компаний региона, а также получить консультации специалистов службы занятости по вопросам открытия собственного дела и профессионального обучения.

Для школьников и студентов образовательные учреждения подготовили ряд профориентационных мероприятий и мастер-классов. В частности, Тюменский медицинский колледж провел обучение основам сердечно-легочной реанимации, а Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса организовал мастер-класс по лепке вареников. Работодатели также приняли активное участие в профориентационной работе: посетители ярмарки могли ознакомиться с устройством машины скорой помощи, примерить форму бойца ОМОН и осмотреть автомобиль для перевозки заключенных.

Следующий, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 27 июня. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры".