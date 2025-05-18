Как разговаривать с подростками о профилактике ВИЧ

В сети появилось видеоинтервью с медицинским психологом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Юлией Деревенчук. Эксперт поделилась, какие темы, связанные с ВИЧ и СПИДом, стоит обсуждать с детьми и подростками, а также как помочь им понять важность этой темы. Видеоролик можно посмотреть в сообществе "Своим примером | онлайн-проект для родителей" во ВКонтакте.

Юлия Деревенчук делится, с какого возраста лучше начинать разговоры с детьми о ВИЧ и СПИДе. Она подчеркивает, что для малышей 5–6 лет важно объяснять тему личной гигиены: почему у каждого должны быть свои зубная щетка и полотенце, а также почему нельзя трогать неизвестные шприцы, найденные на улице, и как важно сразу рассказать взрослым, если укол был сделан случайно.

С младшеклассниками психолог советует говорить о ВИЧ более доступно, используя понятные им образы. Например, можно сравнить иммунитет с космонавтом в скафандре, который защищает организм от опасностей.

Подросткам 11–13 лет уже можно рассказать о путях передачи ВИЧ, медицинских аспектах, а также обсудить вопросы отношений, ответственности и половой верности.

Спикер поделилась, что перед интервью провела опрос среди подростков, чтобы выяснить их представления о ВИЧ. Выяснилось, что многие из них верят в мифы о передаче вируса: например, что его разносят комары или что можно заразиться через поцелуй. Эти заблуждения, по словам медицинского психолога, указывают на необходимость просветительской работы.

Эксперт отмечает, что детям нужна честная и достоверная информация. Обман и замалчивание могут привести к тому, что они обратятся к ненадежным источникам. Родителям же важно подготовиться к таким разговорам: изучить факты, продумать, как лучше донести информацию, и быть спокойными, - сообщает КП-Тюмень.