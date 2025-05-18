Ишимские врачи достали из желудка двухлетнего ребенка часть отвертки

Врачам-оториноларингологам ишимской Областной больницы №4 часто приходится избавлять детей от инородных предметов, которые попадают в нос по неосторожности.

Недавно к врачу привели двухлетнего ребенка с инородным телом в носу. Со слов родителей, это был наконечник от отвертки, к счастью, без острых краев. Родители видели его, когда везли ребенка в больницу. Однако при осмотре врач не увидел предмет в носу. Чтобы выяснить, насколько глубоко он спустился, пришлось провести рентгеновское обследование. На снимке обнаружили инородное тело, но уже в желудке.

Ребенка направили к хирургам для дальнейшего лечения и наблюдения. В таких случаях крупные предметы извлекают с помощью эндоскопа, а мелкие, которые не повредят желудочно-кишечный тракт, выходят сами. Так завершилась история и наконечником от отвертки - он вышел естественным путем.

Как считает врач-оториноларинголог областной больницы №4 (г. Ишим) Александр Плетнев, самостоятельные попытки извлечь инородное тело из носа крайне опасны. Оно может попасть в дыхательные пути, вызвать удушье, спровоцировать кровотечение или серьезные повреждения слизистой оболочки, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).

Очень часто дети засовывают мелкие предметы в нос из любопытства. Это могут быть бусинки, детали игрушек, кусочки бумаги или еды. Родителям важно объяснять детям, что такие эксперименты опасны для здоровья и могут привести к серьезным последствиям. А лучше всего – не давать малышам таких игрушек.