Армянская диаспора в Тюмени собрала для жителей Донбасса 4 тонны гуманитарной помощи

12:56 30 марта 2022
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Фото пресс-службы ТРО ЕР

 Армянская диаспора в Тюменской области передала около четырех тонн груза, в том числе продукты продовольствие и средства гигиены, для отправки эвакуированным из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Пока это первая партия, но в планах - продолжить сбор помощи беженцам, рассказал почетный консул Армении в Тюмени, генеральный директор АО "Тюменьтел" Абрам Овеян.

"К сожалению, армянский народ знает, что такое геноцид и беженцы. Поэтому было принято решение собрать гуманитарный груз для жителей Донецка и Луганска. В коробках – чай, сахар, тушенка и другие продукты, детское питание, медицинские маски, предметы личной гигиены. Пока это наша первая помощь, но мы планируем продолжить", - отметил Овеян.

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Теги: Армения , беженцы , благотворительность , гуманитарная помощь , Донбасс , консул
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